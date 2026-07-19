A marzo si terranno le elezioni per la presidenza, con l’attuale leader che punta alla riconferma. La candidatura di Infantino è in corsa, ma un ex dirigente del calcio ha espresso opposizione, ostacolando la sua rielezione. La discussione si concentra sulla possibilità di un nuovo mandato, mentre il voto si avvicina. Nessuna decisione è ancora stata presa, e le elezioni sono fissate su una piattaforma di confronto tra le parti coinvolte.

Stasera si chiuderà il Mondiale 2026 ma Gianni Infantino già guarda al prossimo appuntamento che non è su un campo da gioco. A marzo, infatti, ci saranno nuovamente le elezioni per la presidenza ed ovviamente l’attuale numero uno vuole essere riconfermato a Nyon, su una poltrona che è sua da 10 anni. Eletto nel febbraio del 2016 e confermato sia nel 2019 che nel 2023, in questi anni con diverse mosse politiche si è “guadagnato” i favoritismi ed i voti necessari per restare ben saldo al comando delle operazioni. L’alleanza con Trump è solo l’ultima mossa, quella dell’allargamento a 48 Nazionali con più posti per Africa ed Asia è stata una decisione che gli ha regalato un bacino di voti importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infantino punta alla rielezione a marzo ma Platini gli mette i bastoni tra le ruote (Gazzetta)

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