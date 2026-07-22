Le dieci migliori pizzerie d' Italia del 2026

Due chef hanno aperto una pizzeria a Milano che si distingue per l’approccio innovativo. La loro proposta non si limita alla qualità della pizza, ma si concentra anche sulla modalità di servizio, che ricorda più un ristorante che una pizzeria classica. La loro attività è stata inserita tra le dieci migliori pizzerie d’Italia nel 2026. La nuova formula prevede un’esperienza di consumo diversa, con un’attenzione particolare all’ambiente e all’atmosfera.

1. Confine, Milano Francesco Capece e Mario Ventura hanno reinventato la pizza non tanto nella sostanza - ok, sì, anche in quella - quanto nella forma, costruendo intorno al loro prodotto un'esperienza di consumo diversa, più simile a quella di un ristorante che di una pizzeria tradizionale. Menu degustazione e carta vini in abbinamento compresi. 2. I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta La pizzeria numero uno dello scorso anno resta un gigantesco punto di riferimento per tecnica, sperimentazione e utilizzo delle materie prime di qualità. Una Mecca della pizza contemporanea. 3. Seu Pizza Illuminati - Roma Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo con il loro motto «In pizza we trust» hanno costruito a Porta Portese un punto di riferimento per la pizza contemporanea nella Capitale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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