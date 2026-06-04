Sfida all' ultimo spicchio a Modena torna il Trofeo ' Pizza Ghirlandina' con le migliori pizzerie del territorio
Lunedì 8 giugno alle 19 si svolge a Modena la terza edizione del Trofeo 'Pizza Ghirlandina'. La competizione vede coinvolte le principali pizzerie del territorio, che si sfidano tra loro. L'evento si tiene in una location dedicata alla promozione delle specialità locali e prevede la partecipazione di diversi chef. La gara si concentra sulla preparazione della pizza, con giudici che assaggiano e valutano le creazioni.
"Ne resterà soltanto uno", recitava un celebre film. Lunedì 8 giugno, dalle ore 19, torna il Trofeo 'Pizza Ghirlandina', giunto alla sua terza edizione. La serata sarà una vera e propria sfida tra le più 'agguerrite' pizzerie del territorio. Promosso da U.Di.Con. Emilia-Romagna, fetta dopo fetta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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