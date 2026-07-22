Le offerte di lavoro che richiedono competenze in intelligenza artificiale sono aumentate del 69% nell’ultimo anno, secondo il rapporto AI Jobs Barometer 2026 di PwC. L’analisi ha esaminato oltre un miliardo di annunci distribuiti in 27 Paesi. Il report evidenzia che le professionalità con competenze in AI possono ottenere stipendi superiori del 42% rispetto ad altri profili.

Le offerte di lavoro che richiedono competenze AI sono cresciute del 69% in un anno. Il dato arriva dall'AI Jobs Barometer 2026 di PwC, che ha passato al setaccio oltre un miliardo di annunci in 27 Paesi. Chi padroneggia questi strumenti trova più porte aperte e stipendi più alti. Chi resta fermo rischia di perdere terreno in un mercato del lavoro che cambia in fretta.Competenze AI sempre più richieste dalle aziendePer anni si è detto che l'intelligenza artificiale avrebbe cancellato posti di lavoro. La realtà racconta altro: il lavoro c'è, ma premia chi sa usare questi strumenti. Le competenze AI non sono più un valore aggiunto, stanno diventando un requisito di base. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Le competenze AI valgono stipendi più alti del 42%: il report PwC 2026 spiega perché

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