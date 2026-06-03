In alcune zone di confine, i lavoratori italiani si recano quotidianamente in Svizzera per lavoro, attratti da stipendi che possono arrivare fino al doppio rispetto a quelli italiani. Le professioni più richieste includono figure specializzate nel settore sanitario, ingegneristico e tecnico. Le aziende svizzere offrono contratti con salari più elevati e condizioni diverse rispetto a quelle italiane, rendendo il paese una meta privilegiata per chi cerca opportunità professionali.

Per molti lavoratori delle province di confine, la Svizzera continua a rappresentare una delle destinazioni professionali più interessanti. Nonostante i cambiamenti normativi degli ultimi anni e le nuove regole fiscali introdotte tra Roma e Berna, gli stipendi offerti dalle aziende ticinesi restano nettamente superiori rispetto a quelli percepiti in Italia. Anche nel 2026 il Canton Ticino conferma infatti la propria capacità di attrarre personale qualificato proveniente dalle vicine province lombarde e piemontesi, grazie a retribuzioni che in numerosi settori risultano difficilmente raggiungibili oltreconfine. A confermarlo sono le più recenti analisi dedicate al mercato del lavoro transfrontaliero, che continuano a evidenziare un ampio divario salariale tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Lavorare in Svizzera conviene ancora? Stipendi fino al 200% più alti rispetto all'Italia. Ecco le figure più richieste

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Lavorare in Svizzera Conviene Davvero Analisi Completa!

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