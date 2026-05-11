Voti più alti stipendi più bassi | il gap delle laureate nel lavoro

Dopo aver conseguito la laurea, le donne tendono a ricevere stipendi più bassi rispetto agli uomini, anche se ottengono voti più alti. La differenza di retribuzione tra i generi si manifesta in modo evidente nei settori con specializzazioni tecniche, dove le donne spesso incontrano maggiori difficoltà a ottenere salari competitivi. I dati evidenziano come il percorso formativo non si traduca automaticamente in pari opportunità economiche nel mondo del lavoro.

?? Punti chiave Perché il merito accademico non garantisce parità salariale dopo la laurea? Quanto incide la specializzazione tecnica sul divario economico tra i generi? Come si amplia la differenza di stipendio dopo cinque anni di carriera? Chi deve intervenire per evitare lo spreco di talento femminile qualificato??? In Breve Gap salariale iniziale tra 200 e 250 euro dopo la laurea magistrale. Differenza retributiva superiore a 300 euro mensili dopo cinque anni di lavoro. Settori tecnico-scient .🔗 Leggi su Ameve.eu

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