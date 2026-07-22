Le collane con cordino e ciondolo sono tornate di tendenza, come dimostrano le scelte di alcune celebrità. Questi accessori, tipici degli anni 90, sono diventati protagonisti nelle scelte di moda di modelle e influencer. Il loro ritorno si inserisce in un trend di rivisitazione di elementi iconici di quel decennio, confermando la loro presenza tra i gioielli più apprezzati del momento.

Le collane con cordino e ciondolo si confermano uno dei trend gioiello più forti del momento. Dopo il ritorno di numerosi elementi iconici della moda Anni 90 ( dai look di Carolyn Bessette alle sfilate che citano i Nineties ), anche questo accessorio riconquista un posto di rilievo nel guardaroba contemporaneo, reinterpretato in chiave minimalista e sofisticata. Semplici da abbinare e capaci di valorizzare qualsiasi look, le collane con cordino si distinguono per il loro carattere essenziale, ma al tempo stesso ricco di personalità. Il ritorno di un’icona degli anni Novanta. Negli anni Novanta il cordino in pelle o tessuto con un ciondolo era uno degli accessori più amati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le collane con cordino e ciondolo tornano protagoniste: il revival Anni 90 conquista celeb come Bella Hadid, Lila Moss ed Emily Ratajkowski.

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Tutorial: collana cordino strass - semplice e veloce

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