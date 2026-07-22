I jorts, bermuda in denim dal taglio ampio, sono tra i capi più scelti dell’estate. Le celebrity li indossano con stili diversi, dal look ispirato agli anni 2000 al minimalismo moderno. Sono apprezzati per la loro versatilità e facilità di abbinamento. Le fashion icon li hanno sfoggiati in varie occasioni, combinandoli con top corti, maglie oversize o accessori vistosi. Il trend si conferma tra i preferiti della stagione, con outfit che spaziano dal casual al più ricercato.

I jorts, i bermuda in denim dal taglio ampio, si confermano tra i trend moda dell’estate. Versatili e facili da interpretare, conquistano le celebrity con styling che spaziano dall’estetica Y2K al minimalismo contemporaneo. Tra le interpreti più convincenti c’è Bella Hadid, che sceglie bermuda in denim Kapital abbinati a crop top, stivali alti Fidan Novruzova, cintura Jean Paul Gaultier x Supreme e borsa Louis Vuitton x Richard Prince, per un look dal forte carattere. Sua sorella Gigi punta invece sui jorts Frame x Imaan, indossati con maglia bianca a maniche lunghe, Adidas Gazelle rosse e borsa Miu Miu Arcadie gialla, bilanciando silhouette rilassate e dettagli a contrasto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I jorts sono il trend denim dell'estate. Scopri come li indossano Bella e Gigi Hadid, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski e Simone Ashley

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