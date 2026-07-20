Emily Ratajkowski si trova a Ischia, dove si dedica al relax e alla lettura. La modella e attrice ha portato con sé un libro che ha suscitato discussioni, definito uno scandalo. La scelta del libro si inserisce nella tendenza dell’estate, considerata anche come un esercizio di stile insieme alla selezione del costume. La presenza di Ratajkowski sull’isola ha attirato l’attenzione, con particolare attenzione alle sue attività di svago e alla scelta letteraria.

La moda dell’anno è leggere, per fortuna. Scegliere il libro da mettere in valigia è un esercizio di stile almeno quanto scegliere il costume, e quest’estate la gara l’ha vinta Emily Ratajkowski. La supermodella è tornata a Ischia e tra uno scatto in barca e l’altro ha mostrato all’obiettivo la sua lettura da ombrellone: L’amica geniale di Elena Ferrante, in versione inglese. Leggere il romanzo di Lila e Lenù proprio sull’isola dove le due protagoniste trascorrono le estati della loro giovinezza è un livello di coerenza turistica che noi, con il thriller comprato in aeroporto e mai finito, possiamo solo ammirare da lontano. Emily Ratajkowski a Ischia, il ritorno sull’isola verde. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emily Ratajkowski a Ischia: relax con “L’amica geniale” e il nuovo libro scandalo

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