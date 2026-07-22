le 7 potenti grazie che san giuseppe concede a chi si affida a lui con fede

San Giuseppe è associato a sette specifiche grazie che, secondo la tradizione, concede a chi si rivolge a lui con fede. Questi doni includono protezione, sollievo da difficoltà, aiuto nelle necessità materiali, pace interiore, guarigione spirituale, successo nei progetti e conforto nelle prove. La devozione a San Giuseppe porta i fedeli a pregare per ottenere questi benefici, che vengono attribuiti alla sua intercessione. Tali grazie sono considerate risposte alle preghiere di chi si affida con sincerità.

Quali sono le sette potenti Grazie che San Giuseppe concede a chi si affida a lui con fede sincera? Scopriamo questi straordinari doni spirituali di cui hanno beneficiato tantissimi suoi devoti. San Giuseppe lo ricordiamo, è stato riconosciuto Patrono della Chiesa universale, l’8 dicembre del 1870 per volere di Papa Pio IX. La Chiesa venne dunque affidata alla potente protezione di San Giuseppe, così come Dio gli affidò la custodia della Santa Famiglia di Nazareth. Nel corso della storia, tanti sono i Santi che hanno espresso grande ammirazione e devozione per il Santo Sposo della Beata Vergine Maria. Non solo “uomo giusto e santo”, come... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Lantica Coroncina a San Giuseppe per ottenere grazie

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