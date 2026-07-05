Alfonso Signorini ha dichiarato che chi non riesce a farcela si rovina, affermando di essere presente grazie alla fede e alla coscienza. È stato accolto con entusiasmo all’Arena di Verona, dove ha firmato il libretto dell’opera “Bohème” di Puccini. Dopo lo scandalo legato a Corona, il conduttore di Canale 5 si è raccontato pubblicamente.

Alfonso Signorini è stato accolto trionfalmente all’Arena di Verona dove firma la “Bohème” di Puccini. Il già conduttore del Grande Fratello su Canale 5 si racconta dopo lo scandalo Corona. Il giornalista e per lunghi anni direttore di Chi rompe il silenzio e sceglie Il Giornale per parlare senza filtri in una lunga intervista esclusiva rilasciata a Hoara Borselli. Ecco alcuni passaggi. «Appena sono arrivato alla fiera di Verona, per la prima prova, tra solisti, mimi, figuranti e coristi mi sono trovato davanti centinaia di persone che mi hanno accolto con un applauso interminabile. Nessuna parola, nessun bisogno di alcuna spiegazione». Inizia così la nuova fase di vita di Signorini in splendida tenuta isolata sulle colline vicine a Verona che lo ospita per la lunga estate che lo vede tra i protagonisti della stagione dell’Arena. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - SIGNORINI: “CHI NON CE LA FA SI AMMAZZA. IO SONO QUI GRAZIE A FEDE E COSCIENZA”

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IL CASO MATTEO RUGGERI A CORONASLAND: Il Confine Sottile tra Sfera Privata e Carriera

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