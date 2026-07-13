Un uomo di 38 anni, noto per aver aggredito un migrante, ha ottenuto rapidamente grande attenzione. In pochi minuti ha conquistato la visibilità che cercava da anni. Sul suo passato emergono dettagli come un curriculum con informazioni esagerate, aziende senza attività e fotografie con personaggi noti. La sua figura si presenta con molte ombre, tra cui la mancanza di credenziali verificabili e precedenti controversie.

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 13 luglio 2026 – È riuscito in pochi minuti a ottenere quello che stava cercando da anni: la visibilità. Chi conosce, o ha imparato a conoscere, Giuseppe Barboni, 38 anni, lo sa bene. Perché il neo-vannacciano, atleta di lotta-greco romana, e protagonista sabato sera sul lungomare di San Benedetto del Tronto del pestaggio ai danni di un uomo che stava bloccando il traffico, vive di clic. Da anni invia continui comunicati alle testate locali e nazionali, riuscendo persino a far pubblicare articoli con profili personali che, alla prova dei fatti, presentano forti incongruenze. Imprenditore del lusso o millantatore? Le sue aziende risultano prive di dipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Giuseppe Barboni, il lottatore vannacciano che ha picchiato il migrante: il curriculum gonfiato, le aziende vuote e le foto con i vip, tutte le ombre

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Chi è Giuseppe Barboni, i curricula gonfiati e le foto con i vip: tutte le ombre del "vannacciano" protagonista del pestaggioGiuseppe Barboni, 38 anni, è al centro di un caso che evidenzia discrepanze nei suoi curricula e fotografie con personaggi noti.

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