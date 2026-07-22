Lazio la Fifa blocca il mercato del San Paolo a causa del mancato pagamento delle rate per Marcos Antonio
La Fifa ha bloccato il mercato del San Paolo, club brasiliano, per il mancato pagamento della prima rata da un milione di euro su quattro relative all'acquisto di Marcos Antonio. La decisione riguarda esclusivamente il club brasiliano e si riferisce alla violazione degli accordi di pagamento stabiliti nel trasferimento. La Lazio, coinvolta come parte interessata, ha ottenuto il provvedimento di blocco. La questione riguarda il rispetto delle condizioni di pagamento per il trasferimento del calciatore.
La Lazio ha ottenuto dalla Fifa il blocco del mercato del San Paolo, club brasiliano, a causa del mancato pagamento della prima di quattro rate da 1 milione di euro per l'acquisto di Marcos Antonio. Il giocatore, giunto in biancoceleste nel 2022, era stato poi dopo vari prestiti venduto ai sudamericani in prestito con diritto di riscatto. Diritto di riscatto esercitato, ma mai saldato economicamente. Da qui il tutelarsi dei biancocelesti nelle sedi opportune. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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