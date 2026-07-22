lazio la fifa blocca il mercato del san paolo a causa del mancato pagamento delle rate per marcos antonio

Notizia in breve

La Fifa ha bloccato il mercato del San Paolo, club brasiliano, per il mancato pagamento della prima rata da un milione di euro su quattro relative all'acquisto di Marcos Antonio. La decisione riguarda esclusivamente il club brasiliano e si riferisce alla violazione degli accordi di pagamento stabiliti nel trasferimento. La Lazio, coinvolta come parte interessata, ha ottenuto il provvedimento di blocco. La questione riguarda il rispetto delle condizioni di pagamento per il trasferimento del calciatore.