Finto messaggio sul mancato pagamento del pedaggio in autostrada | E' una truffa

Una truffa sta circolando attraverso messaggi su WhatsApp che fingono di provenire dalla società Autostrade per l’Italia. Questi messaggi segnalano un mancato pagamento del pedaggio in autostrada, ma sono falsi e fanno parte di una campagna di phishing. Le autorità hanno confermato che si tratta di comunicazioni ingannevoli create per ingannare i destinatari e raccogliere dati personali o denaro. La società ha avvisato gli utenti di non cliccare sui link o fornire informazioni sensibili.

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«È in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite whatsapp attraverso falsi messaggi attribuiti alla società Autostrade per l’Italia». Lo comunica la Polizia di Stato sui propri canali social ufficiali avvisando di prestare massima attenzione a questo tipo di messaggi truffa. «Gli utenti - si spiega - ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Il collegamento conduce a un falso sito internet progettato per rubare dati personali, acquisire credenziali bancarie e acquisire informazioni relative alle carte di pagamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Finto messaggio sul mancato pagamento del pedaggio in autostrada: "E' una truffa" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La truffa sul mancato pagamento del pedaggio: ecco i messaggi fake che arrivano su WhatsAppE' stata segnalata una nuova truffa veicolata tramite WhatsApp, che coinvolge falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l’Italia. Leggi anche: Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggio Finto messaggio sul mancato pagamento del pedaggio in autostrada: E' una truffaÈ in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite whatsapp attraverso falsi messaggi attribuiti alla società Autostrade per l’Italia. Lo comunica la Polizia di Stato sui propri ... msn.com Truffa del pedaggio: così i pirati informatici svuotano i conti con il finto messaggio di Autostrade (video)Una nuova e insidiosa campagna di phishing sta colpendo migliaia di utenti su WhatsApp. Sfruttando il marchio di Autostrade per l’Italia, i truffatori inviano falsi solleciti di pagamento per pedaggi ... msn.com