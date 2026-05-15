Finto messaggio sul mancato pagamento del pedaggio in autostrada | E' una truffa
Una truffa sta circolando attraverso messaggi su WhatsApp che fingono di provenire dalla società Autostrade per l’Italia. Questi messaggi segnalano un mancato pagamento del pedaggio in autostrada, ma sono falsi e fanno parte di una campagna di phishing. Le autorità hanno confermato che si tratta di comunicazioni ingannevoli create per ingannare i destinatari e raccogliere dati personali o denaro. La società ha avvisato gli utenti di non cliccare sui link o fornire informazioni sensibili.
«È in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite whatsapp attraverso falsi messaggi attribuiti alla società Autostrade per l’Italia». Lo comunica la Polizia di Stato sui propri canali social ufficiali avvisando di prestare massima attenzione a questo tipo di messaggi truffa. «Gli utenti - si spiega - ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Il collegamento conduce a un falso sito internet progettato per rubare dati personali, acquisire credenziali bancarie e acquisire informazioni relative alle carte di pagamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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