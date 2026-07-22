lavoro nero sospese 10 aziende

Dodici lavoratori sono stati trovati impiegati senza contratto e uno privo di permesso di soggiorno. Dieci aziende sono state sospese e sono state applicate sanzioni per circa 800.000 euro. Le verifiche hanno coinvolto diverse imprese, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare. Le autorità hanno condotto controlli mirati, portando alla sospensione di alcune attività e al sequestro di somme relative alle violazioni riscontrate.

Dodici lavoratori completamente in nero, uno dei quali privo di permesso di soggiorno, dieci aziende sospese e quasi 800mila euro tra ammende e sanzioni amministrative. È il bilancio della vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil), insieme ai militari del Comando provinciale di Varese, nell’ambito dei controlli contro il lavoro sommerso e per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le ispezioni hanno interessato 14 aziende della provincia, dove sono stati identificati complessivamente 33 lavoratori. Gli accertamenti hanno fatto emergere dodici casi di impiego totalmente irregolare, tra cui quello di un cittadino straniero risultato privo di un regolare permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Palermo: lavoro nero nelle campagne: 15 imprenditori denunciati, sospese 5 aziende

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