A seguito di controlli condotti dai Carabinieri e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro ad Avellino e nelle aree circostanti, sono state sospese quattro aziende. Durante le verifiche sono state riscontrate assunzioni irregolari e violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro. Sono state elevate sanzioni per un totale superiore a 60.000 euro. Le ispezioni hanno coinvolto diversi settori, evidenziando problematiche legate al lavoro nero e alla tutela delle normative vigenti.

Controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro ad Avellino e provincia: manodopera irregolare, gravi violazioni e sanzioni per oltre 60mila euro. Controlli serrati sul lavoro irregolare e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ad Avellino e in provincia, dove il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL), con il supporto dell’ Arma territoriale, ha effettuato una serie di ispezioni in diversi settori economici. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. L’attività, svolta nel corso del mese di aprile 2026, ha portato alla sospensione di quattro attività imprenditoriali, all’interno delle quali è stata accertata la presenza di manodopera “in nero”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Avellino, lavoro nero e sicurezza: 4 aziende sospese dai Carabinieri

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