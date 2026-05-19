Controlli in edilizia e agricoltura sospese 8 aziende per lavoro nero e mancata sicurezza

Nella settimana dall’11 al 17 maggio, gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria hanno svolto controlli nei settori edilizia e agricoltura, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza. Durante le ispezioni sono state identificate otto aziende che operavano senza regolare contratto e senza rispettare le norme di sicurezza sul lavoro, portando alla sospensione delle attività. I controlli sono stati condotti senza divulgare i nomi delle imprese coinvolte.

Nuova attività di vigilanza degli ispettori dello Iam di Reggio Calabria, che nella settimana dall'11 al 17 maggio, sono stati impegnati nelle verifiche dei settori edilizia e agricoltura (i nomi delle attività non sono stati resi noti dall'Ispettorato del lavoro).In edilizia sono stati 15 i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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