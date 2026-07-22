Lavoro | Mattia Pd vicina a famiglie operai morti a Latina

Un rappresentante politico ha espresso solidarietà alle famiglie di due operai morti sul lavoro a Latina, avvenuti in meno di 24 ore. Ha sottolineato la necessità di chiarire le cause dell’incidente e di verificare il rispetto delle norme anti-caldo. La dichiarazione arriva dopo le due tragedie che hanno coinvolto lavoratori sul territorio. Nessun dettaglio sulle circostanze o sulle identità delle vittime è stato fornito.

“Esprimo la mia vicinanza alle famiglie dei due operai deceduti sul lavoro a Latina: due vittime in meno di 24 ore che ci richiamano all’urgenza di fare chiarezza sull’accaduto, incluso l’accertamento del rispetto delle norme anti-caldo. Dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza sul lavoro, perché se è vero che il lavoro è dignità, è altrettanto vero che un lavoro è dignitoso solo se è sicuro e in grado di garantire il diritto alla salute e alla vita”. Richiamo all’Urgenza della Sicurezza sul Lavoro. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, membro della commissione Lavoro alla Pisana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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