La Regione Toscana ha aperto un bando con oltre 2 milioni di euro per voucher formativi destinati a liberi professionisti. Gli interessati possono presentare domanda seguendo le procedure indicate nel bando pubblicato. La misura mira a finanziare corsi di aggiornamento e formazione professionale per lavoratori autonomi. La scadenza per l'invio delle richieste è stata comunicata nel documento ufficiale.

FIRENZE – La Regione Toscana ha pubblicato il terzo avviso pubblico per sostenere l’aggiornamento e il consolidamento delle competenze di chi lavora in proprio. Grazie a uno stanziamento complessivo di 2.500.000 euro (provenienti dal Programma Regionale FSE+ 2021-2027), i lavoratori autonomi potranno richiedere un contributo economico per frequentare corsi di specializzazione, master e percorsi di alta formazione. Le domande potranno essere presentate dal 23 luglio e fino alle ore 12 del 15 settembre 2026. I voucher, con valore massimo di 3mila euro, sosterranno la partecipazione a percorsi formativitesi a rafforzare e aggiornare competenze professionali e ad acquisire conoscenze utili a sviluppare propensione all’innovazione, soprattutto nell’ambito tecnologico, ambientale, organizzativo e gestionale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lavoro in Toscana: voucher formativi per liberi professionisti, bando da oltre 2 milioni. Come fare domanda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Voucher formativi per professionisti in Toscana: bando 2026 da 2,5 milioni di euro. Chi può partecipare, quali corsi sono ammessi e come fare domandaLa Regione Toscana ha pubblicato un bando da 2,5 milioni di euro per voucher formativi destinati a professionisti in regime di partita IVA o con...

Regione Lazio, bando da 27 milioni per strade, scuole e piazze: i comuni possono fare domandaLa regione Lazio ha pubblicato un bando da oltre 27 milioni di euro a fondo perduto destinato a finanziare interventi pubblici strategici nel periodo...

Temi più discussi: AGGIORNATA - Regione Toscana: 3,5 milioni per 'sterilizzare' l'aumento degli abbonamenti Tpl; Una nuova Agenda toscana per il lavoro: 25 milioni di euro per raggiungere 10mila persone; Patto per il Lavoro, la Regione Toscana lancia l’Agenda 2030: 25 milioni per giovani, formazione e ricollocazione; Lavoro: in arrivo bonus per formazione disoccupati e lavoratori in CIG.

Voucher conciliazione vita-lavoro e mobilità: fino a 1000€ per la cura di familiari o spese di trasporto per sostenerti nell'ingresso/reinserimento lavorativo. Bando promosso da Regione Toscana-Giovanisì e gestito da ARTI attivo fino a esaurimento fondi: bit.ly/3 x.com

Lavoro in Toscana: voucher formativi per liberi professionisti, bando da oltre 2 milioni. Come fare domandaLa Regione Toscana ha pubblicato il terzo avviso pubblico per sostenere l’aggiornamento e il consolidamento delle competenze di chi lavora in proprio. Grazie a uno stanziamento complessivo di 2.500.00 ... firenzepost.it

Nasce l’Agenda Toscana Lavoro 2030: un piano da 25 milioni per 10mila beneficiariPresentato a Firenze il nuovo Patto per il lavoro. Giani e Lenzi: Partiamo dai territori per dare risposte concrete a giovani, imprese e lavoratori in crisi ... intoscana.it