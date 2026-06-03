Regione Lazio bando da 27 milioni per strade scuole e piazze | i comuni possono fare domanda

La regione Lazio ha pubblicato un bando da oltre 27 milioni di euro a fondo perduto destinato a finanziare interventi pubblici strategici nel periodo 2026-2028. I comuni interessati possono presentare domanda per finanziare lavori su strade, scuole e piazze. La richiesta può essere inviata fino a una data stabilita, e le risorse sono riservate a progetti ritenuti prioritari per lo sviluppo locale. La selezione avverrà sulla base di criteri definiti nel bando.

La regione Lazio ha aperto un nuovo bando da oltre 27 milioni di euro a fondo perduto per finanziare opere pubbliche strategiche nel triennio 2026-2028. Le risorse sono destinate ai comuni laziali — con esclusione di Roma Capitale, dei suoi municipi e dei capoluoghi di provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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