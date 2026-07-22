Lavoro e formazione in Europa | l’occupazione sale al 76,1% ma l’aggiornamento degli adulti si ferma al 39,5% I dati

In Europa, il tasso di occupazione ha raggiunto il 76,1%, mentre la percentuale di adulti che si aggiornano attraverso formazione e apprendistato è ferma al 39,5%. I dati evidenziano un miglioramento nel mercato del lavoro, ma anche una bassa partecipazione alla formazione continua tra gli adulti. Le statistiche mostrano differenze tra gli Stati membri e indicano aree in cui è ancora necessario intervenire per migliorare i diritti sociali e le opportunità di formazione.

A che punto siamo con i diritti sociali in Europa? I numeri ce lo raccontano nel dettaglio, tracciando i contorni di una storia composta da luci rassicuranti e, purtroppo, anche da ombre ancora troppo estese. La Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione ufficiale per fare il punto sui traguardi fissati per la fine del decennio. I temi sul tavolo toccano da vicino la vita di tutti i giorni: la stabilità lavorativa, la necessità di aggiornarsi continuamente e le opportunità offerte ai nostri ragazzi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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