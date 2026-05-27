PEI in ritardo per il 17% degli alunni 24% al Centro Italia Formazione scuola-lavoro sì ma divisi | l’87% partecipa ma con differenze territoriali I dati ISTAT

Il 17% degli studenti non ha ancora ricevuto il Piano Educativo Individualizzato, con il 24% dei casi concentrati al Centro Italia. La formazione sulla scuola-lavoro coinvolge l’87% degli insegnanti, anche se con differenze tra le regioni. Tra settembre e ottobre, gli insegnanti di sostegno devono completare la stesura del PEI, discuterlo con le famiglie e ottenerne l’approvazione dal Gruppo di Lavoro Operativo.

C’è un momento, tra settembre e ottobre, in cui ogni insegnante di sostegno sa di dover correre. Il Piano Educativo Individualizzato va scritto, discusso con la famiglia, approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo. Senza quel documento, l’intero anno rischia di navigare a vista. Eppure, secondo l’ISTAT, al 31 ottobre il 17% degli alunni con disabilità era ancora senza PEI. In pratica, quasi uno studente su cinque ha iniziato il percorso senza avere formalizzato obiettivi, strumenti e criteri di valutazione. Il dato peggiore riguarda la secondaria di secondo grado del Centro Italia, dove il ritardo tocca il 24%. Un’area geografica che spesso viene considerata virtuosa, ma che su questo fronte mostra crepe profonde. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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