Allo Slow Park si parla di occupazione | lavoro e formazione al centro della tre giorni di ' Work Hub Fest'

Ha preso il via ieri allo Slow Park di Foggia il “Work Hub Fest - Formazione, Empowerment, Sviluppo e Talento”, la fiera dedicata al lavoro e all’orientamento che proseguirà anche oggi e domani con un ricco programma di incontri, laboratori e attività gratuite rivolte a giovani, studenti e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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