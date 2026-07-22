Tra il 1990 e il 2026, la retribuzione lorda reale media nel settore privato in Italia è diminuita del 6,6%. L’Organismo di valutazione evidenzia che, nonostante le misure come la riduzione del cuneo fiscale, i salari non sono aumentati e sono rimasti inferiori ai livelli di oltre 30 anni fa.

C’è un nuovo dato a fotografare la stagnazione dei salari in Italia: tra il 1990 e il 2026 la retribuzione lorda reale media nel settore privato è diminuita del 6,6%. Lo scrive l’ Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb) in una nota di lavoro pubblicata ieri. L’organismo indipendente sottolinea che “la dinamica delle retribuzioni in Italia appare sfavorevole nel confronto internazionale” e ricorda il grafico dell’Ocse, ormai virale, secondo cui tra il 1990 e il 2024 i salari reali in Francia e Germania sono aumentati di oltre il 30%, in Spagna di quasi il 13%, mentre nel nostro Paese sono diminuiti dell’1,6%. Negli ultimi trentasei anni,... 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - L’Upb: “I salari reali sono calati del 6,6% rispetto al 1990. Ridurre il cuneo fiscale non basta più”

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