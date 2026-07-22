Venerdì 17 luglio sono iniziati lavori di manutenzione straordinaria lungo via Tosco-Romagnola e via Macerata, vicino a San Frediano. La presenza dei cantieri ha comportato modifiche alla viabilità, con restrizioni temporanee e deviazioni previste. Le operazioni di intervento dureranno alcune settimane e coinvolgono il rifacimento di tratti stradali e infrastrutture. La circolazione in zona sarà soggetta a variazioni fino al termine dei lavori.

Cascina, 22 luglio 2026 - Sono iniziati venerdì 17 luglio i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno via Tosco-Romagnola e via Macerata, all'altezza di San Frediano. L'intervento, dal valore di circa 150 mila euro, prevede il rifacimento completo del manto stradale per eliminare avvallamenti e dissesti e migliorare la sicurezza della viabilità. Il cantiere resterà operativo fino al 7 agosto e comporterà alcune modifiche significative alla circolazione. All'incrocio tra la Tosco-Romagnola e via Macerata il semaforo sarà spento e sostituito da un senso unico alternato gestito da movieri. Prevista anche la chiusura al traffico di via IV Novembre, nel tratto compreso tra via Bachelet e la Tosco-Romagnola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori sulla Tosco-Romagnola a San Frediano: cantieri e modifiche alla viabilità

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