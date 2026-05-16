Lavori sulla Tosco-Romagnola Disagi necessari ma entro luglio stop a semafori e sensi unici

Lavori in corso sulla Statale 67 Tosco-Romagnola, che stanno causando disagio a cittadini, pendolari e imprese locali. I lavori sono stati avviati per migliorare la strada, e si prevedono interventi che coinvolgono semafori e sensi unici. Secondo le comunicazioni ufficiali, entro luglio si prevede di eliminare i semafori e i sensi unici temporanei. La situazione ha suscitato diverse reazioni tra chi utilizza quotidianamente questa arteria.

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