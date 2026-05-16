Lavori sulla Tosco-Romagnola Disagi necessari ma entro luglio stop a semafori e sensi unici

Da forlitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori in corso sulla Statale 67 Tosco-Romagnola, che stanno causando disagio a cittadini, pendolari e imprese locali. I lavori sono stati avviati per migliorare la strada, e si prevedono interventi che coinvolgono semafori e sensi unici. Secondo le comunicazioni ufficiali, entro luglio si prevede di eliminare i semafori e i sensi unici temporanei. La situazione ha suscitato diverse reazioni tra chi utilizza quotidianamente questa arteria.

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I disagi lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola continuano a far discutere cittadini, pendolari e imprese del territorio, ma la svolta sembra ormai vicina. Secondo la programmazione ufficiale di Anas, infatti, la quasi totalità dei cantieri sarà completata entro il prossimo mese di luglio, portando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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