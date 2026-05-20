Lavori in via Bengasi e via San Giacomo al via | modifiche alla viabilità
A partire da giovedì 21 maggio, sono stati avviati i lavori di V-Reti in via Bengasi, nel quartiere di Borgo Roma a Verona. Gli interventi interessano il tratto di strada vicino all’intersezione con via San Giacomo. La presenza di operai e mezzi pesanti ha comportato modifiche temporanee alla viabilità nella zona. Le autorità hanno annunciato che le modifiche alle strade resteranno in vigore per tutta la durata dei lavori, che sono previsti durare diversi giorni.
Iniziano giovedì 21 maggio i lavori stradali di V-Reti in via Bengasi, nel quartiere di Borgo Roma a Verona, nel tratto in prossimità dell’intersezione con Via San Giacomo. Gli interventi riguarderanno anche la stessa via San Giacomo, nel tratto compreso tra via Bengasi l’ingresso ciclopedonale. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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