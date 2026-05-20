Lavori in via Bengasi e via San Giacomo al via | modifiche alla viabilità

A partire da giovedì 21 maggio, sono stati avviati i lavori di V-Reti in via Bengasi, nel quartiere di Borgo Roma a Verona. Gli interventi interessano il tratto di strada vicino all’intersezione con via San Giacomo. La presenza di operai e mezzi pesanti ha comportato modifiche temporanee alla viabilità nella zona. Le autorità hanno annunciato che le modifiche alle strade resteranno in vigore per tutta la durata dei lavori, che sono previsti durare diversi giorni.

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