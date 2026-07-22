Lavori alle scuole | Casenuove merita rispetto

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono in corso numerosi lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole, tra cui quelli a Casenuove, che richiedono rispetto per le scadenze. Le operazioni sono state avviate durante l’estate per preparare i plessi alla riapertura prevista a metà settembre. Gli interventi riguardano vari edifici scolastici e sono finalizzati a garantire la sicurezza e l’efficienza degli spazi educativi. Nessuna informazione aggiuntiva sulla durata o sui dettagli specifici dei lavori.

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Sono tanti gli interventi di manutenzione straordinaria in corso quest’estate nei plessi osimana per farli trovare pronti alla loro riapertura a metà settembre. In totale si contano 37 interventi, alcuni già iniziati o completati, per 648mila euro. La scuola primaria di Casenuove rappresenta un punto di riferimento importante per tante famiglie. "Da alcuni anni, però, dopo che il pallone adiacente è stato gravemente danneggiato dal maltempo, gli alunni non dispongono più di uno spazio idoneo dove svolgere l’ attività motoria – denuncia Su la testa-Liste civiche -. L’educazione motoria non è un’attività facoltativa, ma un insegnamento curricolare previsto dall’ordinamento scolastico e garantita a tutti gli alunni della scuola primaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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