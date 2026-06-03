Sora acqua sospesa il 4 giugno | scuole chiuse alle 14 per lavori sulla rete idrica

Giovedì 4 giugno, a Sora, le scuole chiuderanno alle 14 per lavori sulla rete idrica. La sospensione dell'acqua è programmata e riguarda due plessi scolastici. Le attività scolastiche si interromperanno prima del consueto orario, in conseguenza dell'intervento tecnico previsto per quel giorno. La rete idrica resterà sospesa per tutta la giornata.

A Sora, giovedì 4 giugno 2026, due plessi scolastici chiuderanno anticipatamente a causa di una sospensione programmata dell'erogazione idrica. Il sindaco Luca Di Stefano ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura alle ore 14:00 della scuola secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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