Sora acqua sospesa il 4 giugno | scuole chiuse alle 14 per lavori sulla rete idrica

Da frosinonetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 4 giugno, a Sora, le scuole chiuderanno alle 14 per lavori sulla rete idrica. La sospensione dell'acqua è programmata e riguarda due plessi scolastici. Le attività scolastiche si interromperanno prima del consueto orario, in conseguenza dell'intervento tecnico previsto per quel giorno. La rete idrica resterà sospesa per tutta la giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Sora, giovedì 4 giugno 2026, due plessi scolastici chiuderanno anticipatamente a causa di una sospensione programmata dell'erogazione idrica. Il sindaco Luca Di Stefano ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura alle ore 14:00 della scuola secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

He force her to wear murderer card with child until Saw their memorial tablets, Vomiting blood

Video He force her to wear murderer card with child? until Saw their memorial tablets, Vomiting blood?

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sora, sospensione idrica il 4 giugno 2026: stop acqua dalle 14 alle 20. Le vie interessate

Castrocaro, lavori sulla rete idrica: acqua sospesa per sei ore e autobotti in stradaMercoledì 15 aprile, nella zona tra Piazza Mazzini e via Luigi Grandi a Castrocaro Terme, si svolgeranno lavori di manutenzione sulla rete idrica a...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web