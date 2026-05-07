Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole di Recanati, con interventi che riguardano la scuola primaria San Vito e il plesso delle Grazie. Il Comune ha avviato i cantieri per migliorare le strutture di entrambe le strutture scolastiche, con l’obiettivo di garantire ambienti più sicuri e funzionali. Le operazioni sono state avviate nelle ultime settimane e proseguiranno nelle prossime fasi.

Il Comune di Recanati accelera sul fronte dell’edilizia scolastica con due interventi di manutenzione straordinaria destinati alla scuola primaria San Vito e al plesso delle Grazie. I progetti, approvati con delibera di giunta il 5 maggio, potranno contare su un finanziamento complessivo di circa 200mila euro, in parte ottenuto grazie ai fondi del Pnrr intercettati dall’amministrazione. Alla San Vito sono previsti la sostituzione degli infissi, con benefici anche in termini di efficientamento energetico, il rifacimento della pavimentazione interna, la ritinteggiatura delle aule e la sistemazione dei servizi igienici. Un pacchetto di opere pensato per migliorare la qualità degli spazi didattici e il comfort per studenti e personale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Partono i lavori alle scuole. Cantieri a San Vito e alle Grazie

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