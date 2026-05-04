Diretta gol Serie A LIVE | Roma Fiorentina 3-0 Hermoso cala il tris

Nella 35esima giornata di Serie A, la partita tra Roma e Fiorentina si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore dei giallorossi, con Hermoso che ha segnato il terzo gol. La cronaca della giornata include dettagli su tutte le sfide, con moviole, tabellini e aggiornamenti in tempo reale. La giornata ha visto anche altre partite, tutte seguite attraverso la diretta live e le sintesi ufficiali.

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