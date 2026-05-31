Durante l’ultima gara di SBK ad Aragón, Nicolò Bulega ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva. Con questa affermazione, ha raggiunto un totale di 22 successi di fila in questa stagione. Bulega ha dominato la corsa, mantenendo il vantaggio sugli avversari fino al traguardo. La sua performance ha confermato la sua supremazia nel campionato, lasciando gli altri piloti a inseguire.

Non è più nemmeno una notizia, è quasi una legge della fisica: dove c’è Nicolò Bulega, c’è la vittoria. Ad Aragón il pilota dell’Aruba.it Racing – Ducati ha messo a segno l’ennesimo tris — Gara 1, Superpole Race e Gara 2 — portando a ventidue le vittorie consecutive in WorldSBK e a diciotto su diciotto i successi di questa stagione 2026. Un dominio senza precedenti recenti nel Mondiale Superbike. Tre gare, tre vittorie: il copione di Aragón. Il weekend del MotorLand è stato la fotocopia di sé stesso. In Gara 1 Bulega ha respinto l’assalto iniziale del compagno di squadra Iker Lecuona, chiudendo davanti per 1.274 con Sam Lowes (Ducati ELF Marc VDS) terzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - SBK Aragón: Bulega cala il tris, 22 vittorie di fila?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Superbike Aragon: Bulega si prende Gara-2, sono 22 vittorie di filaBulega ha vinto Gara-2 della Superbike ad Aragon, portando a 22 le vittorie consecutive.

SBK Aragón 2026: nessuno ferma Bulega al MotorLand?Nicolò Bulega ha vinto tutte e diciannove le gare della stagione 2026 del WorldSBK al MotorLand, confermando un dominio totale.

SBK Aragon 2026: Bulega fa 22 vittorie di fila e sesta tripletta, Lecuona secondo per la tredicesima voltaSBK Aragon 2026: Bulega vince tutte e tre le gare, 22 vittorie di fila. Lecuona secondo in ogni manche. Lowes tre volte sul podio. Risultati. quotidianomotori.com

SBK | Gp Aragón Gara 2: altro trionfo di Bulega nella seconda gara della giornata davanti ai soliti Lecuona e Sam LowesNicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) è il fattore certo dell'equazione di questo questo round e dopo la Superpole Race, domina la seconda e ultima gara della giornata ad Aragón. Un risultato incor ... motograndprix.motorionline.com