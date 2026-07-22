Un nuovo gusto di gelato è stato lanciato quest’estate 2026, combinando aromi di lavanda e ricotta. La creazione si ispira alla villa di Artimino e alle piante di lavanda coltivate nelle vicinanze. La ricetta è stata ideata dal titolare della storica gelateria La Torre, che ha deciso di sperimentare questa combinazione unica. La novità è disponibile presso il punto vendita di Artimino e rappresenta una delle proposte più originali della stagione.

Un gelato dedicato alla lavanda e alla villa di Artimino. Come è possibile unire le due cose? Sandro Cioni (nella foto), titolare della storica gelateria La Torre di Artimino, ci è riuscito ed è la novità dell’estate 2026. "Tutto è nato per gioco – racconta Cioni – quando mia moglie, da sempre innamorata di questa tonalità di colore, passeggiando per le colline mi ha lanciato la sfida: ‘Riesci a trasformare la lavanda in un gelato?’ Ho accettato ma non poteva essere un gusto qualunque. Doveva essere un omaggio alla terra che ci ospita e alla Villa La Ferdinanda. Ho iniziato a studiare gli ingredienti. La ricotta è il filo conduttore: un alimento nobile nella sua semplicità, che nelle cucine della villa arrivava freschissimo dai poderi vicini per deliziare la corte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavanda, ricotta e Medici: nuovo gusto di gelato

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