Un nuovo gusto di gelato dedicato a San Francesco negli 800 anni dalla morte
A Sansepolcro è stato presentato un nuovo gusto di gelato dedicato a San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla sua morte. Il sapore si chiama “Frate Jacopa dei Settesoli” e rappresenta un omaggio al viaggio francescano e alla connessione tra le diverse regioni italiane. La presentazione si è svolta nella città toscana, coinvolgendo rappresentanti locali e appassionati di dolci e storia religiosa.
Un gelato che racconta il viaggio francescano e l’unione dell’Italia attraverso i sapori. Si chiama “Frate Jacopa dei Settesoli” il nuovo gusto presentato a Sansepolcro per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il progetto nasce dall’incontro tra il maestro gelataio Palmiro Bruschi e l’.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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