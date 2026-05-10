Un nuovo gusto di gelato dedicato a San Francesco negli 800 anni dalla morte

A Sansepolcro è stato presentato un nuovo gusto di gelato dedicato a San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla sua morte. Il sapore si chiama “Frate Jacopa dei Settesoli” e rappresenta un omaggio al viaggio francescano e alla connessione tra le diverse regioni italiane. La presentazione si è svolta nella città toscana, coinvolgendo rappresentanti locali e appassionati di dolci e storia religiosa.

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