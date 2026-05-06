Il 6 maggio, un'azienda ha annunciato il lancio di Baci Gelato, un nuovo prodotto nel settore dei gelati, firmato dal marchio Froneri. La presentazione avviene a Roma e si basa sulla proposta di un nuovo universo di gusti ispirato al celebre cioccolatino. La notizia riguarda una novità commerciale nel settore alimentare, senza ulteriori dettagli su distribuzione o caratteristiche specifiche del prodotto.

Roma, 6 mag. (AdnkronosLabitalia) - Dal gusto di Baci® nasce Baci Gelato, la novità firmata Froneri. Dal bisogno dei consumatori di gelato di vivere un'esperienza intensa e ricercata di cioccolato, nasce la visione strategica di portare nella categoria l'esperienza unica della famosa pralina Baci®, riconosciuta per qualità, cura e valore emozionale. Alla base di Baci ®Gelato si ritrovano i tre elementi che da sempre definiscono l'identità del brand: ingredienti iconici, ricchezza di consistenze e il messaggio segreto. Gli ingredienti iconici - gianduia, nocciola e cacao - si combinano in un equilibrio preciso, dando vita a un gusto intenso e riconoscibile, capace di evocare immediatamente l'universo Baci®.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Baci® Gelato, il nuovo universo di gusto firmato Froneri

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