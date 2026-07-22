In piedi davanti ai pilastri costruiti per l’autostrada costiera di Mumbai sulla spiaggia di Juhu, nell’area di Mora Gaon, Manav Mangela esibisce il ricavato della battuta di pesca di due ore fatta con il cugino e lo zio quella mattina. Con questo pescato guadagnano circa 1.500 rupie (13 euro), appena sufficienti a sostenere la famiglia in una delle città più costose dell’India. Fino a trent’anni fa il loro villaggio si affacciava su un estuario e avevano un accesso facile all’acqua. Ora, però, i banchi di fanghiglia sono stati riempiti e la battigia è contaminata da rifiuti industriali e plastica. I Mangela sono koli, la comunità indigena di pescatori che ha vissuto a Mumbai per secoli prima che la città diventasse la capitale finanziaria dell’India. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’autostrada costiera che minaccia i pescatori di Mumbai

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