L’autostrada costiera che minaccia i pescatori di Mumbai
Un pescatore mostra il denaro ricavato da due ore di pesca con il cugino e lo zio sulla spiaggia di Juhu, mentre davanti a lui si ergono i pilastri dell’autostrada costiera in costruzione. La realizzazione della strada minaccia le attività di pesca tradizionali nel quartiere di Mora Gaon, dove i pescatori temono di perdere i mezzi di sussistenza. La costruzione prosegue nonostante le preoccupazioni degli abitanti per l’impatto ambientale e sulla loro economia.
In piedi davanti ai pilastri costruiti per l’autostrada costiera di Mumbai sulla spiaggia di Juhu, nell’area di Mora Gaon, Manav Mangela esibisce il ricavato della battuta di pesca di due ore fatta con il cugino e lo zio quella mattina. Con questo pescato guadagnano circa 1.500 rupie (13 euro), appena sufficienti a sostenere la famiglia in una delle città più costose dell’India. Fino a trent’anni fa il loro villaggio si affacciava su un estuario e avevano un accesso facile all’acqua. Ora, però, i banchi di fanghiglia sono stati riempiti e la battigia è contaminata da rifiuti industriali e plastica. I Mangela sono koli, la comunità indigena di pescatori che ha vissuto a Mumbai per secoli prima che la città diventasse la capitale finanziaria dell’India. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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