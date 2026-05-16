Una famiglia è rimasta coinvolta in una tragedia a Mumbai, dove quattro persone sono morte dopo aver consumato un’anguria contenente veleno. Le autorità hanno aperto un’indagine per capire come il veleno per roditori sia finito all’interno del frutto. Si cerca di stabilire se l’anguria sia stata manipolata volontariamente o se si tratti di un incidente. La causa della morte rapida è stata attribuita al fosfuro di zinco presente nel veleno, che ha provocato effetti letali.

? Punti chiave Come è finito il veleno per roditori dentro l'anguria?. Perché il fosfuro di zinco ha causato una morte così rapida?. Chi ha causato la contaminazione del cibo durante la cena?. Cosa ha spinto i consumatori a rifiutare l'anguria nei mercati?.? In Breve Fosfuro di zinco rilevato nei tessuti dai laboratori FSL di Mumbai.. Vittime Abdullah, Nasreen, Ayesha e Zainab decedute dopo cena del 25 aprile.. Infestazione da roditori nell'edificio di Pydhonie ha causato l'uso di esche tossiche.. Crollo prezzi anguria nei mercati locali di Mumbai per timore contaminazioni.. A Mumbai, nel quartiere di Pydhonie, quattro membri della famiglia Dokadia sono deceduti lo scorso 25 aprile dopo aver consumato del cibo contaminato da un veleno per roditori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mumbai, tragedia in famiglia: 4 morti per veleno nell’anguria

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Mumbai Watermelon Deaths | Mumbai Tragedy: 4 Family Members Die After Suspected Food Poisoning

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