A Salzano si è svolta un'iniziativa che ha coinvolto novantadue pescatori speciali, organizzata da volontari. Durante l'evento sono stati messi in atto interventi per gestire le attività e garantire la sicurezza dei partecipanti. Sono stati presenti personale dedicato all'assistenza tecnica e alla supervisione delle operazioni, assicurando che tutto si svolgesse senza intoppi. La manifestazione ha visto una partecipazione significativa, con un incremento nel numero di pescatori coinvolti rispetto alle edizioni precedenti.

? Domande chiave Come hanno fatto i volontari a gestire novantadue pescatori speciali?. Chi ha garantito la sicurezza e l'assistenza tecnica durante l'evento?. Perché la partecipazione è triplicata rispetto all'edizione dello scorso anno?. Come potrà la struttura reggere l'aumento dei partecipanti nei prossimi anni?.? In Breve Partecipazione triplicata rispetto alle 30 persone registrate nell'edizione 2023.. Associazione Piranha ha fornito supporto tecnico e gestione sicurezza ai 92 pescatori.. Sindaco Luciano Betteto evidenzia l'impatto sociale dell'inclusione presso i Laghetti Sherwood.. Il modello organizzativo punta a futuri ampliamenti presso la struttura di Salzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salzano, Pescabilità: il successo sociale che triplica i pescatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nuove Acque triplica il bonus sociale. Pronti 300mila euro per le famiglie fragiliAREZZO Nuove misure straordinarie a sostegno delle famiglie più fragili: Nuove Acque ha deciso di destinare 300mila euro di risorse proprie per...

Implantologia per cardiopatici, l'approccio dei dottori Salzano e Tirone tra eccellenza clinica e responsabilità socialeCuneo - L'evoluzione della medicina e l'allungamento dell'aspettativa di vita hanno modificato in profondità il profilo dei pazienti che si rivolgono...