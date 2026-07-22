L’attrice di This Is Us si mostra senza filtri | Mandy Moore a 42 anni rivela la pancia dopo tre gravidanze

L’attrice di This Is Us ha condiviso un video su Instagram Stories in cui si mostra senza filtri, rivelando la pancia rilassata a 42 anni dopo tre gravidanze. Con parole semplici, ha commentato “pelle rilassata e tutto il resto”. La clip ha rapidamente circolato online, attirando l’attenzione dei follower e dei media. La pubblicazione ha suscitato discussioni sulla rappresentazione naturale del corpo dopo la maternità.

“ Pelle rilassata e tutto il resto “. Con queste parole semplici e dirette, Mandy Moore ha scelto di mostrarsi senza filtri ai suoi follower, pubblicando un video nelle sue Instagram Stories che ha fatto il giro del web. Un gesto che vale più di mille discorsi sulla body positivity: l’attrice e cantante americana, 42 anni, si riprende davanti allo specchio mentre solleva la pelle dell’addome, mostrando con naturalezza i segni lasciati da tre gravidanze in tre anni e mezzo. Non è la solita immagine patinata che siamo abituati a vedere sui social. Niente pose studiate, niente luci perfette, niente addominali scolpiti a tempo record dopo il parto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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#MandyMoore ha mostrato su Instagram il proprio addome dopo tre gravidanze ravvicinate, raccontando senza filtri la pelle rilassata e il percorso in palestra. L’attrice, madre di Gus, Ozzie e Lou, punta ora a diventare più forte. x.com

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