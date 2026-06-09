Un’attrice e cantante ha pubblicato una foto senza trucco e filtri sui social, accompagnandola con la didascalia: «Questa sono io al mattino, senza nulla sul viso». La foto ha attirato l’attenzione, evidenziando l’uso ancora limitato di immagini naturali nel feed di Instagram. Nonostante il trend della bellezza naturale, poche donne si mostrano senza filtri e trucco sui social media.

L a bellezza naturale sarà anche in trend, ma nel di Instagram sono ancora poche le donne che si mostrano al naturale, senza filtri e senza trucco. Jennifer Lopez ha deciso di farlo per presentare il nuovo prodotto della sua linea beauty, JLo Beauty. « Questa sono io al mattino, senza nulla sul viso », ha detto l’attrice e cantante, 56 anni, su Instagram. Senza make-up e appena sveglia, J.Lo ha raccontato la sua routine del mattino e il suo approccio alla cura della pelle. Un momento autentico che ha messo al centro la sua idea di beauty routine basata su costanza, semplicità e disciplina quotidiana. Bennifer: storia per immagini della relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. guarda le foto La costanza come segreto di bellezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice e cantante si mostra senza trucco e senza filtri sui social: «Questa sono io al mattino, senza nulla sul viso»

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