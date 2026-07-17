Mandy Moore ha condiviso un video su Instagram Stories in cui mostra il suo addome senza filtri, commentando che la pelle è rilassata e il resto del corpo è quello dopo aver avuto tre figli in tre anni e mezzo. La cantante e attrice di 42 anni ha accompagnato il video con parole che mettono in evidenza i cambiamenti fisici legati alle gravidanze.

“ Pelle rilassata e tutto il resto “. Con queste parole Mandy Moore ha accompagnato un video pubblicato nelle sue Instagram Stories, nel quale mostra senza filtri il suo addome dopo tre gravidanze in tre anni e mezzo. Un modo per raccontare la maternità lontano dalle immagini perfette che spesso popolano i social. L’attrice e cantante americana, 42 anni, lanciata come popstar alla fine degli anni Novanta e diventata uno dei volti più amati della serie This Is Us, si riprende davanti allo specchio mentre mostra il suo corpo. “Dopo tre figli in tre anni e mezzo, questo è il mio corpo. pelle rilassata e tutto il resto”, scrive. L'articolo “Dopo tre figli in tre anni e mezzo, questo è il mio corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo tre figli in tre anni e mezzo, questo è il mio corpo… pelle rilassata e tutto il resto”: il post dell’attrice e cantante 42enne Mandy Moore

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