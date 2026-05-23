Mike Tyson ha rivolto insulti a Brad Pitt, definendolo “quel bianco figlio di puttana”. La frase è stata pronunciata dopo che Tyson ha scoperto che sua moglie era in macchina con l’attore, pensando fosse un’amica. La situazione ha generato tensione tra i due, con Tyson che ha espresso il suo risentimento in modo volgare. Non ci sono state ulteriori azioni legali o incontri tra le parti.

“Quel bianco figlio di puttana”. Mike Tyson versus Brad Pitt. Abbiamo sfiorato un “celebrity deadmatch” e non lo sapevamo. L’aneddoto l’ha raccontato l’ex campione di pugilato durante una puntata del podcast This Past Weekend. Rispondendo ad una domanda dell’intervistatore, ovvero se esiste qualcuno che ha mai tentato di rubargli la fidanzata, il 59enne Tyson ha evocato la volta in cui vide la moglie Robin Givens con un giovanotto in auto. Un rapporto in crisi e parecchio turbolento, all’epoca dell’episodio in questione, quello tra Tyson e la Givens, a un passo dal divorzio ma ancora sposati. “Io e mia moglie stavamo divorziando. Ma potevamo rimetterci insieme, comunque andavamo ancora a letto insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie era in macchina con qualcuno, pensavo fosse una sua amica invece era Brad Pitt. Quel bianco…”: l’ira di Mike Tyson contro l’attore

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