mia figlia aveva fatto 4 giri prima che fermassero tutto

Una madre ha riferito che la figlia aveva completato quattro giri intorno all’asse prima che un operatore intervenisse per bloccare la macchina, che stava operando alla massima velocità. La macchina aveva continuato il suo ciclo prima dell’arresto, e il corpo della ragazza era stato coinvolto nel movimento. L’incidente si è verificato prima che si potesse fermare l’attrezzo, lasciando il personale senza possibilità di intervento immediato. La vicenda è al centro di un’indagine legale in corso.

«Il corpo di mia figlia aveva fatto 4 giri completi intorno all’asse, prima che un operaio fermasse la macchina, che stava andando alla velocità massima. Ormai sembrava un gomitolo, aveva la testa schiacciata contro il rullo. È stato terribile guardare quelle immagini, ma ho dovuto farlo». A parlare, a tenere questo terribile ricordo è Emma Marrazzo. La figlia Luana il 3 maggio 2021 è morta in un modo indicibile. Era giovanissima, madre di un bambino. Un tragico incidente sul lavoro a Montemurlo in provincia di Prato, pose fine alla sua vita. (Foto Ansa) Cityrumors La ragazza rimasta stritolata da un orditoio tessitore i cui sistemi di sicurezza risultarono manomessi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

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