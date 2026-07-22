Un attore deve mantenere la spontaneità infantile, ha detto durante un evento a Bormio. Sul palco della piazza del Kuerc, nonostante il freddo, Giancarlo Giannini indossa un completo di lino e si esprime senza apparente disagio. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e giornalisti. La manifestazione si svolge all’aperto, con temperature rigide che non hanno fermato l’attore nel suo intervento.

da Bormio Nella bella piazza del Kuerc di Bormio, c’è freddo, soprattutto sul palco. Ma Giancarlo Giannini, in un impeccabile completo di lino, non sembra neppure accorgersene. Quest’uomo ha qualcosa di magnetico, lo capisci non appena apre bocca. Ha fatto la storia del cinema non solo italiano ma si rivela subito affabile, lontano dal cliché della superstar. Sei David di Donatello, cinque Golden Globe, una candidatura all’Oscar con Pasqualino Settebellezze, una stella sulla Walk of Fame: eppure Giannini continua a definirsi un bambino che racconta favole. Lo incontriamo, insieme con lo scrittore Paolo Di Paolo (PDP nel dialogo), alla Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, per farci raccontare la favola del cinema (e leggere le grandi poesie della tradizione). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'attore deve restare sempre un bambino"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After 1,000 years, she descends to save her son with secret martial arts and reveal her identity.

Notizie e thread social correlati

La mamma di Tiziana, che vuole restare a scuola a Filicudi: «Mia figlia è sempre triste. La lettera a Giorgia Meloni? È stata un’idea sua. Un bambino non è un pacco da spedire»La madre di Tiziana ha dichiarato che desidera che sua figlia continui a frequentare la scuola a Filicudi, aggiungendo che la bambina si mostra...

Leggi anche: Nuove accuse contro P. Diddy: un ex attore bambino denuncia Sean Combs per presunti abusi

Argomenti più discussi: L'attore deve restare sempre un bambino; Timothy Olyphant sta alla grandissima, ora deve solo stare attento a non rovinare nulla; Filippo Velardi, l’intervista all’attore: Il coraggio nasce sempre dalla paura; Giuseppe Piccioni, il regista che guarda il mondo di sbieco.

PERDE IL CANE A LA MADDALENA, MOMENTI DI ANSIA PER L'ATTORE DI UN POSTO AL SOLE Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> t.me/galluraoggi galluraoggi.it/cronaca/albert… #lamaddalena #galluraoggi x.com

L'attore deve restare sempre un bambinoGiancarlo Giannini ospite della Milanesiana, un grande protagonista racconta la favola del cinema: I romanzi hanno peggiorato le sceneggiature? Fellini non ne ha mai scritto uno eppure ha fatto '8½'. msn.com