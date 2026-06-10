Nuove accuse contro P Diddy | un ex attore bambino denuncia Sean Combs per presunti abusi

Un ex attore bambino ha presentato una denuncia contro Sean Combs, alias P. Diddy, accusandolo di abusi. La denuncia è stata depositata a Los Angeles il 10 giugno 2026. Le accuse riguardano presunti comportamenti inappropriati avvenuti in passato. La procura ha avviato le indagini senza ulteriori dettagli disponibili. P. Diddy non ha ancora commentato pubblicamente la vicenda.

Los Angeles, 10 giugno 2026 – Nuovi guai giudiziari per Sean Combs, il produttore e rapper conosciuto in tutto il mondo come P. Diddy. Una nuova causa civile depositata in California accusa infatti l'artista di aver abusato sessualmente di un giovane attore durante un incontro privato avvenuto nel 2007, quando il presunto vittima era ancora minorenne. Cosa sappiamo. La denuncia contro di lui. Secondo i documenti presentati in tribunale, l'uomo, identificato con lo pseudonimo di "John Doe", sostiene di essere stato invitato a una festa organizzata in una residenza di Hollywood Hills. Durante l'evento, Combs gli avrebbe proposto un colloquio riservato per discutere possibili opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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