La madre di Tiziana ha dichiarato che desidera che sua figlia continui a frequentare la scuola a Filicudi, aggiungendo che la bambina si mostra spesso triste. Ha spiegato che la lettera inviata alla premier è stata un’iniziativa di Tiziana stessa. La ragazzina sta per terminare la quinta elementare, ma sull’isola il corso di preparazione agli esami di scuola media è stato sospeso. La madre ha commentato che un bambino non è un pacco da spedire.

Può raccontarci com’è la vita quotidiana di Tiziana a Filicudi? «Tiziana va a scuola con i suoi compagni, tutti un po’ più piccoli di lei, con cui ha un bellissimo rapporto. Passa molto tempo con il nonno, gioca con i cuginetti, vive all’aria aperta. Filicudi è tutto il suo mondo, è cresciuta qui e qui ha tutti i suoi affetti». Chi le ha suggerito di scrivere a Giorgia Meloni? «È stata un’idea sua. La vede spesso in televisione e la percepisce quasi come una persona vicina, un’amica. Mi ha chiesto se poteva scriverle e io l’ho aiutata a mettere nero su bianco quello che sentiva. Poi, grazie ad alcuni giornalisti amici, la lettera è stata diffusa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La mamma di Tiziana, che vuole restare a scuola a Filicudi: «Mia figlia è sempre triste. La lettera a Giorgia Meloni? È stata un’idea sua. Un bambino non è un pacco da spedire»

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