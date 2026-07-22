Durante l’European Cup Senior di judo a Sarajevo, un’atleta si è aggiudicata la medaglia di bronzo. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi judoka europei, con incontri che si sono svolti nelle ultime ore. L’atleta si allena alla Kyu Shin Ryu Prato e ha ottenuto il risultato nella categoria senior, portando a casa il riconoscimento dopo le sfide affrontate in Bosnia.

A Sarajevo si è svolta nelle scorse ore l’" European Cup Senior " di judo, per una manifestazione che ha visto confluire e sfidarsi in Bosnia e migliori e le migliori judoka d’Europa. E tra loro c’era anche la pratese Elena Guarducci, che è tornata a casa con una medaglia di bronzo. L’atleta dell’Akiyama Settimo Torinese, che si allena quotidianamente presso la Kyu Shin Ryu Prato, ha iniziato il proprio cammino nella competizione svoltasi in terra bosniaca superando l’irlandese Skye Sands. Nel secondo turno ha affrontato l’austriaca Jaqueline Springer, cedendo al termine di un combattimento lungo. Ripescata nel tabellone per il bronzo, Elena ha reagito al meglio superando Anna Iovino e conquistando così l’accesso alla finale per il terzo posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - L’atleta che si allena alla kyu Shin ryu prato. Judo, European Cup Senior: Guarducci torna a casa con una medaglia di bronzo

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