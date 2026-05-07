Judo quattro azzurri in gara alla European Cup Senior di Gori

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio si svolge a Gori, in Georgia, la European Cup Senior di judo. Quattro judoka italiani parteciperanno alla competizione: D’Isanto, Troiano, Adinolfi e Bosis. Questa gara si inserisce nel calendario internazionale del judo e si aggiunge ad altri appuntamenti di rilievo come il Grand Slam di Astana.

Nel weekend del 9 e 10 maggio appuntamento in Georgia con la European Cup Seniores. L’Italia sarà rappresentata da D’Isanto, Troiano, Adinolfi e Bosis Non solo il Grand Slam di Astana nel programma internazionale del judo azzurro. Nel fine settimana del 9 e 10 maggio sarà infatti la città georgiana di Gori a ospitare la European Cup Seniores di Gori. L’Italia si presenterà all’appuntamento con quattro atleti impegnati nelle rispettive categorie di peso. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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