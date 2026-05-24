Il contratto di Modesto non è ancora stato ufficializzato, mentre il Mantova prosegue i lavori per rafforzare la rosa. La società sta definendo i dettagli per migliorare la squadra in vista della prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in corso. La dirigenza lavora per finalizzare le operazioni di mercato e pianificare i prossimi passi. La squadra si prepara a nuove sfide, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni.

Continua il febbrile lavoro per costruire il Mantova del futuro. Per il momento l’unico atto ufficiale è l’interruzione della collaborazione con il ds Leandro Rinaudo e il suo collaboratore Erjon Bogdani, ma il presidente Filippo Piccoli ha già ben chiaro il progetto che porterà alla ristrutturazione della sua società. Da una parte, oltre a novità nello staff sanitario, sono in arrivo nuove figure che dovranno essere strettamente legate al sodalizio virgiliano. In dirittura d’arrivo ci sono già il nuovo team manager Stefano Franchi, ex bandiera del Martelli, e Gerardo Marani, responsabile dell’area scouting. Dall’altra l’intenzione è... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cresce l’attesa per l’ufficializzazione del nuovo contratto di Modesto. Il Mantova al lavoro per alzare l’asticella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dumar: «Oggi la tecnologia permette di fare un album con un iPhone, ma la musica resta un lavoro artigianale. L’ai? Un’occasione per alzare l’asticella. E se non succede, si verrà sostituiti»Dumar ha affermato che oggi la tecnologia consente di creare un album musicale utilizzando un iPhone, ma ha sottolineato che la musica rimane un...

Volley serie B: a Sciacca arriva l’Aquila Bronte, Scalia chiamata ad alzare l’asticella del rendimentoDomani al Palatenda Roccazzella di Sciacca si gioca la XVIII giornata del girone H di Serie B di volley tra la squadra locale e l’Aquila Bronte.

Temi più discussi: Summer Camp 2026: cresce l'attesa per l'evento dell'estate aquilotta! - Spezia Calcio; Cresce l’attesa per la sesta edizione di SEQUOIE MUSIC PARK, nel cuore verde del Parco delle Caserme Rosse di Bologna; Meno dieci per Vasco Rossi allo Stadio di Rimini, cresce l’attesa per il soundcheck e la data zero; Giro d’Italia: Alberto Bettiol vince a Verbania, cresce l’attesa per la tappa Aosta-Pila.

Il quarto Festival dell’Acqua si avvia a conclusione: cresce l’attesa per Giobbe Covatta al Nuovo Teatro di Gradisca ilgoriziano.it/articolo/quart… #Staranzano x.com

Qual è il tempo di attesa per avere un setup di nixos confortevole? reddit

Stranger Things, cresce l’attesa per lo spin-off (senza Undici)Dopo il finale della serie cult, i fratelli Duffer rompono il silenzio su un nuovo live action. Ma stavolta sarà tutto diverso: nuovi personaggi, nuove storie e massimo riserbo ... quotidiano.net

Cammini agostiniani, cresce l’attesa per la visita del Papa a Pavia: le iniziative della DiocesiManca poco più di un mese alla prima visita del Papa in Lombardia. Ed è già cominciata la fibrillazione di chi abita a Pavia, la città che il 20 giugno accoglierà Leone XIV per un incontro breve (dall ... milano.repubblica.it