Il Mantova ha ottenuto la salvezza con una giornata di anticipo, nonostante la sconfitta contro il Frosinone. I tre punti sono stati conquistati grazie alle prestazioni di Rinaudo e Modesto, che sono rimasti le certezze della squadra durante questa stagione. La squadra si prepara ora alle prossime partite, con l’obiettivo di chiudere il campionato al meglio.

Nonostante la sconfitta patita a Frosinone, il Mantova ha raggiunto il suo obiettivo con una giornata di anticipo: la salvezza. Allontanate le voci di un possibile disimpegno il presidente Filippo Piccoli ha spinto l’ambiente biancorosso a guardare subito avanti con due figure determinanti per la salvezza come il ds Leandro Rinaudo e l’allenatore Francesco Modesto. Il primo, protagonista della rivoluzione di gennaio, avrà il compito di costruire un organico in grado di percorrere un cammino più tranquillo, ripartendo anche da Bardi, Castellini e Meroni, per i quali è scattato l’obbligo di riscatto. Gli altri elementi da tenere sott’occhio sono soprattutto Bragantini, Ruocco e Marras e il regista Trimboli a centrocampo, ma anche giocatori come Dembelé, Kouda e la sorpresa Benaissa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ripartenza Mantova. Rinaudo e Modesto le certezze di Piccoli

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